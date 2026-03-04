Slušaj vest

Ovo je prvi poraz izabranica Sandre Kolaković u ovim kvalifikacijama.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Kragujevca Foto: www.Starsport.rs ©/Starsport.rs ©

Reprezentativke Srbije su na skoru 2-1, dok su Šveđanke na učinku 3-0.

Najefikasnija je bila i najiskusnija, Katarina Krpež-Slezak, sa 12 postignutih golova, Sanja Radosavljević postigla je 5, a po 3 Jovana Jovović i Aleksandra Vukosavljević.

Na drugoj strani je Natali Hagman imala 7 golova, 6 Jamina Roberts, 4 Klara Lerbi, a po 3 Karlson i Lofkvist.

Kontrolisale su gošće rezultat tokom čitavog meča i na kraju zasluženo slavile rezultatom 29:26.

Švedska posle ovog meča ima maksimalnih šest bodova iz tri utakmice, Srbija na drugom mestu ima četiri, dok su Ukrajina i Litvanija do međusobnog susreta u četvrtak bez bodova. Situacija za našu ekipu je dobra, uprkos porazu.

Naime, prva dva tima iz svake grupe idu na završni turnir, koji se u decembru ove godine održava u pet zemalja. Izvesno je da će Švedska biti lider, a pozitivna stvar je činjenica da je naša reprezentacija na papiru, ali i dokazano u prva dva meča u kojima je slavila sa ukupno 20 golova razlike bolji tim i od Ukrajine i od Litvanije.

Srbija već za tri dana igra novi meč sa Švedskom, ovog puta u gostima.