Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković izjavila je danas da se njena ekipa dobro suprostavila selekciji Švedske u večerašnjoj utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali da su pojedine greške koje su njene igračice napravile iz neiskustva bile ključne za poraz njenog tima u tom duelu.

"Ovo je bila sjajna prilika da se 'izmerimo' sa ekipom iz vrha Evrope, da vidimo šta znaju više od nas. Dobro smo se suprotstavili, naše neiskustvo nas je dovelo do nekih grešaka, pa nismo uspeli da nadoknadimo razliku. Bila je ovo sjajna prilika i za mlade igračice, da vidimo šta i koliko mogu u ovom trenutku", navela je Kolaković, a preneo Rukometni savez Srbije (RSS).

Reprezentacija Srbije je večeras u Kragujevcu izgubila od selekcije Švedske 26:29 (13:13), u utakmici trećeg kola Grupe 5 druge faze kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

"Ništa veliko se nikada nije desilo bez velike žrtve, tako je i u sportu. Previše je bilo očekivati da sa ovoliko malim brojem treninga napravimo rezultat, jer ni treneri nemaju čarobni štapić. Svaki deo mora da se uradi kako treba, ali to se sve vežba", rekla je Kolaković.

Reprezentacija Srbije je druga na tabeli Grupe 5 sa četiri boda, dok je selekcija Švedske prva sa šest bodova.

Reprezentativka Srbije Jovana Jovović navela je da smatra da je njena ekipa odigrala dobru utakmicu protiv kvalitetnog rivala.

"Mislim da smo odigrale dobru i borbenu utakmicu. Odlično smo igrale protiv veoma iskusne ekipe koja u svojim redovima ima veoma iskusne i kvalitetne igračice. Mislim da je lepa budućnost pred nama i da imamo dovoljno mesta za napredak. Imamo novu selektorku i mislim da će rezultati tek biti onakvi kakvi želimo", kazala je Jovović.