ALEKSANDRA OKRENULA INSTAGRAM NAOPAČKE! Olimpijka samo u donjem vešu klizala po ledu - u tangama zapalila hladnu dvoranu
Aleksandra Jankulesku (34) ponovno se našla u središtu pažnje na društvenim mrežama nakon što je objavila video u kojem na ledu kliza samo u donjem vešu.
Snimak na kojem se vidi kako je odradila pun krug na klizalištu brzo je postao viralan među njenim fanovima, koji su u brojnim komentarima isticali njenu samouverenost i sportsku formu.
Pogledajte:
Aleksandra Jankulensku, uspešna sportiskinja iz Kanade, rođena u Rumuniji, objavljuje svoje golišave fotografije na jednoj popularnoj platformi za odrasle što joj danas donosi zaradu o kojoj ranije nije mogla ni da sanja.
Ona se takmičila u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine.
Nakon OI u Južnoj Koreji ostavila je klizanje i posvetila se biciklizmu. Kako bi imala novca za život i sportsku karijeru odlučila je da otvori profil na stranici za odrasle, iako je u startu bila prilično skeptična.