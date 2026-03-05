Slušaj vest

Aleksandra Jankulesku (34) ponovno se našla u središtu pažnje na društvenim mrežama nakon što je objavila video u kojem na ledu kliza samo u donjem vešu.

Snimak na kojem se vidi kako je odradila pun krug na klizalištu brzo je postao viralan među njenim fanovima, koji su u brojnim komentarima isticali njenu samouverenost i sportsku formu.

Pogledajte:

Aleksandra Jankulensku, uspešna sportiskinja iz Kanade, rođena u Rumuniji, objavljuje svoje golišave fotografije na jednoj popularnoj platformi za odrasle što joj danas donosi zaradu o kojoj ranije nije mogla ni da sanja.

Ona se takmičila u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine.

Nakon OI u Južnoj Koreji ostavila je klizanje i posvetila se biciklizmu. Kako bi imala novca za život i sportsku karijeru odlučila je da otvori profil na stranici za odrasle, iako je u startu bila prilično skeptična.