Sada već davne 1945. godine, 4. marta, pre tačno 81 godinu osnovano je Sportsko društvo Crvena zvezda.

Osamdeset jednu godinu kasnije proslavljeni sportisti, legende Crvene zvezde, rukovodioci, sadašnji prvotimci, buduće zvezde okupili su se u Medija centru FK Crvena zvezda na stadionu "Rajko Mitić" na obeležavanju još jednog rođendana, pod sloganom "Jedna jedina".

Proslava 81. rođendana SD Crvena zvezda Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Svečanost je počela intoniranjem himne Crvene zvezde. Ove godine Crvena zvezda slavi jubilej jedne od najvažnijih zvezdaških tradicija – 50 godina od nastanka himne Sportskog društva. Himne koja je godinama unazad postala simbol svih generacija navijača i sportista i koja ostaje večni znak strasti i zajedništva. Tekst himne potpisuje čuveni pesnik i pisac Ljubivoje Ršumović, a muziku je komponovao velikan Sanja Ilić 1976. godine.

Prisutne su govorom pozdravili ministar Zoran Gajić, predsednik SD Crvena zvezda Zvezdan Terzić i predsednik Skupštine SD Crvena zvezda Stojan Vujko. Ovo je galerija svih laureata.

1/21 Vidi galeriju SD Crvena zvezda 81. rođendan Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Na proslavi predstavljena je nova monografija Sportskog društva Crvena zvezda - "Mladići borovi, devojke jele". Ona nije klasična knjiga priča – ona je veličanstveni album slave. Na njenim stranicama nalaze se fotografije najslavnijih trenutaka iz bogate istorije SD Crvena zvezda, šampionski timovi i pregledi medalja koje su osvajali sportisti na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima.

Ovim povodom, govorio je Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda i glavni urednik Monografije "Mladići borovi, devojke jele".

– U godini iza nas, kada smo proslavljali 80 godina Crvene zvezde imali smo priliku da budemo svedoci jednog publicističkog poduhvata, prve monografije Fudbalskog kluba Crvena zvezda koja je predstavljena na izuzetnoj ceremoniji u hotelu Hajat. Danas, 4. marta 2026. godine, na proslavi 81. rođendana završili smo monografiju SD Crvena zvezda, što je i bila tradicija, tako smo uradili i na sedamdeseti rođendan, na šezdeseti rođendan… Pred vama je Monografija koja se zove „Mladići borovi, devojke jele“. Kao što znate „Mladići borovi i devojke jele“ je jedna predivna priča o tome šta pesma može da znači - rekao je Zoran Avramović i nastavio:

Zoran Avramović na proslavi 81. rođendana SD Crvena zvezda Foto: www.sd-crvenazvezda.net

- Znamo da je jela uvek bila simbol lepote, elegancije, nečega što stremi u nebo, takve su i sve naše sportistkinje. A bor, bor je stamen, siguran i bor se ne može osvojiti. Nama je bila ideja da objavimo knjigu čije će prve primerke dobiti nagrađeni sportisti, što nam je posebno drago, a koju ćete moći u vremenu onlajna i veštačke inteligencije da prelistate i pogledate, nešto što je sačuvano između korica koje nisu ni tako lake. Srećan rođendan Crvenoj zvezdi – rekao je Avramović.

Izbor za najbolje sportistkinje i sportiste Crvene zvezde traje već 61 godinu. Počeo je 1965. godine, i on je postao tradicionalan i jedinstven u čitavom svetu.