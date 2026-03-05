Slušaj vest

Komemoracija dugogodišnjem predsedniku Odbojkaškog saveza Srbije (OSS) Aleksandru Boričiću, koji je preminuo u sredu u 78. godini, biće održana u subotu na stadionu "Rajko Mitić".

Kako je saopštio OSS, komemoracija će se, po želji porodice, održati u subotu u 10.00 u Medija centru stadiona Crvene zvezde, a Boričić će biti sahranjen u subotu u 12.30 na Centralnom groblju u Beogradu.

Zvezda mu je bila sve

Aleksandar Boričić rođen je u Beogradu 26. maj 1948. godine. Odbojku je počeo da igra u Crvenoj zvezdi 1962. sa kojom je osvojio Prvenstvo Jugoslavije i tri Kupa. Bio je i predsednik SD Crvena zvezda 2002. godine. Bio je član odbojkaške reprezentacije Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Beogradu 1975. kada je muška reprezentacija osvojila bronzanu medalju, prvu medalju na evropskim prvenstvima za našu mušku odbojku. Za reprezentaciju je odigrao ukupno 103 meča.

Posle završetka igračke karijere Aleksandar Boričić bavio se trenerskim poslom, vodio je odbojkašice Crvene zvezde. Sa ovim timom osvojio je četiri Prvenstva Jugoslavije, tri Kupa i bronzu u Evropskom kupu 1982.

Predsednik Odbojkaškog saveza Aleksandar Boričić postao je 1992. godine, u najteže vreme perioda sankcija, i na toj funkciji nalazio se sve do oktobra 2016. godine, kada je izabran za prvog čoveka Evropske odbojkaške konfederacije (CEV). Taj važan mandat obavljao je sve do 2024. a sve to vreme bio je i predsednik Svetske odbojkaške federacije (FIVB), koja broji 220 članica. Bio je cenjen, uvažen i poštovan u međunarodnim okvirima, a tokom njegovog mandata odbojka je u Srbiji i Crnoj Gori doživela procvat i postala jedan od najpopularnijih sportova. Posebno među dečacima i devojčicama.

"Odbojkaški manijaci"

U periodu dok je Aleksandar Boričić vodio Savez, naše muške i ženske reprezentacije su ostvarile najveće uspehe. Posebno je značajna zlatna olimpijska medalja muške selekcije u Sidneju i zlatne medalje na evropskim prvenstvima za obe selekcije. Ono što je posebno značajno za njegovo vođenje Saveza, jeste činjenica da je sa nekoliko bliskih i odanih saradnika, "odbojkaških manijaka" kako ih je zvao, vodio krovnu organizaciju bez bilo kakvih afera, malverzacija i mahinacija, posebno u poslovanju. U njegovo vreme Odbojkaški savez bio je priznat kao najjača organizacija u zemlji. Svidelo se to nekima ili ne, to je bila istina.

Čuvao je i "mir u svlačionicama" obe selekcije, gledao da posloži različite karaktere u interesu zemlje i da "prljav veš" ne ispliva u medije. Izvlačio je najbolje iz Vladimira i Nikole Grbića, Gorana Vujevića, Dejana Brđovića, Žarka Petrovića, Slobodana Kovača, Đule Meštera, uvek imao toplu i pravu reč za Ivana Miljkovića, buduću veliku zvezdu u usponu. Isto tako je bilo i u ženskoj reprezentaciji. Zanimljivo, u njegovoj eri nikada nijedan selektor nije bio smenjen, odlasci su bili plod zasićenosti ili želje da se okušaju u inostranstvu.

Aleksandar Boričić ispred Brandenburške kapije u Berlinu kao predsednik FIVB Foto: Andreas Gora / AFP / Profimedia

Inovator nove odbojke

Nikada nije kukao, posebno u godinama kada nije bilo novca za srpski sport, posebno odbojku. Znao je kako da se dovije i pronađe pare, da ima za sve selekcije. Nikada nije nedostajalo za pripreme, smeštaj, putovanja i opremu... Bio je inovator i incijator, odbojka je u njegovo vreme postala atraktivan i pravi atomski sport, koji je mamio publiku. Na njegovu ideju Srbija i Italija zajedno su organizovali Evropsko prvenstvo za muškarce 2005, prvi put u istoriji, što je danas postalo uobičajeno i praksa ne samo u odbojci, već i ostalim sportovima.

Organizovao je Aleksandar Boričić veliki odbojkaški spektakl na EP 2017. godine, kada je domaćin Poljska izabrala baš Srbiju da zajedno otvore Šampionat i to na fudbalskom stadionu, pred 80.000 ljudi. Bio je svetski putnik, mali je broj zemalja na planeti gde nije bio. Shvatio je i moć odbojke na pesku i radio na popularizaciji ovog sporta, koji je postao i olimpijski i jedan od najatraktivnijih u svetu.

Aleksandar Boričić bioje cenjen i poštovan u svetu Foto: Muhammed Enes Yildirim / AFP / Profimedia

Humanista i nosilac Velikog krsta

I humanost je veliki kvalitet Saveza, tokom predsednikovanja Aleksandra Boričića, to se ne sme preskočiti. Ugroženi stariji reprezentativci nikada nisu bili zaboravljeni, redovno im stižu lepe novogodišnje "čestitke".

Aleksandar Boričić bio je nosilac velikog broja priznanja, a 2012 je postao počasni profesor sporta na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Septembra 2022. u holandskom gradu Arnemu dobio je najviše priznanje Svetske odbojkaške federacije (FIVB) - Veliki krst.

Foto: Fivb

Posvećen porodici i filateliji

Privatno, Aleksandar Boričić živeo je mirno u skladnom braku sa suprugom Borislavom, inače bivšom košarkašicom. Posebno je bio ponosan na svoje dve ćerke Aleksandru i Ivanu, koje su obe sa velikim uspehom igrale za Crvenu zvezdu, unuka Matiju i unuku Valentinu. Bio je pasionirani filatelista i sakupljač raznog "papira" istorijske vrednosti.

Radio je po svom, na opštu dobrobit srpske, a onda evropske i svetske odbojke. Uloga, reč i autoritet Aleksandar Boričića stečeni za života, nikada neće biti umanjeni.

