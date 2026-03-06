Slušaj vest

Evropskim seniorskim prvenstvom u Jerevanu stavljena je tačka na seriju kontinentalnih šampionata vazdušnim oružjem koja je trajala nešto više od mesec dana.

Na prvenstvu za kadetski i mlađejuniorski uzrast (do 16 i 18 godina) u Burgasu Srbija je osvojila osam medalja. Usledila su tri odličja na juniorskom prvenstvu (do 21 godine), održanom takođe u Burgasu.

Seniorska reprezentacija je niz zaključila sa četiri bronze u Jerevanu. Dva treća mesta osvojila je ženska ekipa puškom, u sastavu Anđelija Stevanović, Aleksandra Havran, Ljiljana Cvetković - u klasičnom timskom takmičenju i u disciplini Trio. Bronzu u klasičnom ekipnom nadmetanju osvojio je muški tim pištoljem, Damir Mikec, Uroš Gajić, Mateja Tripković. Poslednjeg dana Aleksa Rakonjac je izborio medalju istog sjaja u disciplini Solo puškom.

Zabeležili su naši strelci još nekoliko visokih plasmana. Muški tim puškom je i u ekipnom i u „Trio“ nadmetanju bio peti. U finala su se plasirali Damir Mikec (sedmo mesto) i Anđelija Stevanović (osmo).

Na EP je učestvovalo više od 350 strelaca iz 40 zemalja, a medalje je osvajalo 16 reprezentacija. Po ukupnom broju odličja ispred Srbije su ostale Nemačka (osam), Norveška (sedam), Turska (sedam) i Mađarska (pet). Po četiri medalje su, sem naše selekcije, osvojile i Švedska i Bugarska.

Naša zemlja je održala kontinuitet osvajanja medalja i zadržala mesto u evropskom vrhu iako je Srbiju predstavljala nikad mlađa reprezentacija. Učestvovalo je 11 strelaca, a među njima nije bila jedna od perjanica srpskog streljaštva Zorana Arunović, koja je izostala zbog obaveza prema MOK na Zimskim olimpijskim igrama.

Sem 41-godišnjeg Damira Mikeca, 27-godišnjeg Lazara Kovačevića i 23-godišnjeg Marka Ivanovića, ostali strelci su rođeni između 2004. i 2007. godine. U sastavu je bilo šestoro juniora, debitanata na seniorskom EP. Troje najmlađih, Stevanovićeva, Gajić i Tripković, tek treba da napune 19 godina u narednim mesecima.

Mlada reprezentacija je potvrdila da Srbija ima budućnost i da sistemsko podmlađivanje nacionalnog tima vodi u dobrom pravcu.

Uhvaćen je dobar zalet za najvažnije takmičenje u godini, Svetsko prvenstvo u Dohi u novembru, prvom kvalifikacionom takmičenju za Olimpijske igre u Los Anđelesu.

Postavljeni temelji za Evropske igre

Sem osvajanja medalja, postavljeni su i temelji za učešće na Evropskim igrama u Istanbulu 2027. godine.

Šampionat u Jerevanu je bio prvo kvalifikaciono takmičenje za Igre. Po deset najboljih u svakoj pojedinačnoj olimpijskoj disciplini u Jerevanu su svojim zemljama doneli kvote za EI.

Srbiji su prve karte za Istanbul izborili Damir Mikec, koji je u svom desetom pojedinačnom finalu na EP vazdušnim oružjem zauzeo sedmo mesto, Anđelija Stevanović (osma pozicija), kao i Aleksa Rakonjac, koji je bio deseti u klasičnom takmičenju vazdušnom puškom.

Kvote za Evropske igre će se deliti i na ovogodišnjem EP malokalibarskim oružjem u Osijeku, na EP vazdušnim oružjem u Talinu sledeće godine i na kvalifikacionom turniru, koji će takođe biti održan 2027, a termin i domaćin još nisu određeni.