Srpski reprezentativac Dušan Rajović, koji vozi za profesionalni tim Solution Tech NIPPO Rali pobedio je na jednodnevnoj trci u Umagu!

Naš as koji je pre nekoliko dana briljirao i pobedio etapu na Trci oko Sardinije, ponovo je pokazao da je u samom vrhu svetskog sprinterskog krema.

Biciklizam 2026 Foto: Biciklistički savez Srbije

Kraljevčanin je na trci "Umag Clasicc" u Hrvatskoj, podelio prvo mesto sa Čehom Adamom Bradačem jer ni uz pomoć foto-finiša sudije nisu mogle da se odluče ko je prvi!

Kružnu deonicu sa startom i ciljem u Umagu naš as i češki rival su prevalili za 3:07,22 časa.

Treći, u istom vremenu je bio Mađar Erih Fetek iz tima United Shiping.

