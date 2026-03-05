Kraljevčanin je na trci "Umag Clasicc" u Hrvatskoj, podelio prvo mesto sa Čehom Adamom Bradačem
DUŠAN RAJOVIĆ PODELIO PRVO MESTO U UMAGU: Srbin i Čeh završili trku sa istim vremenom
Srpski reprezentativac Dušan Rajović, koji vozi za profesionalni tim Solution Tech NIPPO Rali pobedio je na jednodnevnoj trci u Umagu!
Naš as koji je pre nekoliko dana briljirao i pobedio etapu na Trci oko Sardinije, ponovo je pokazao da je u samom vrhu svetskog sprinterskog krema.
Biciklizam 2026 Foto: Biciklistički savez Srbije
Kraljevčanin je na trci "Umag Clasicc" u Hrvatskoj, podelio prvo mesto sa Čehom Adamom Bradačem jer ni uz pomoć foto-finiša sudije nisu mogle da se odluče ko je prvi!
Kružnu deonicu sa startom i ciljem u Umagu naš as i češki rival su prevalili za 3:07,22 časa.
Treći, u istom vremenu je bio Mađar Erih Fetek iz tima United Shiping.
