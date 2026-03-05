Slušaj vest

Prevc, koja za 10 dana proslavlja 21. rođendan, upisala je 15. ovosezonski trijumf, a ukupno 37. u karijeri, po čemu je bolja samo japanska takmičarka Sara Takanaši (63 pobede u Svetskom kupu).

Ona je u Lahtiju slavila skokovima od 128,5 i 124,5 metara, odnosno sa 296,7 bodova, čime je osigurala ukupnu pobedu u Svetskom kupu šest takmičenja pre kraja.

Drugo mesto zauzela je Norvežanka Ana Odine Strem sa 282,5 bodova (skokovi od 123 i 121,5 metara), dok je treću poziciju zauzela japanska predstavnica Nozomi Marujama sa 270,8 bodova (skokovi od 123,5 i 120,5 metara).

Prevc u generalnom plasmanu ima nedostižna 642 boda prednosti u odnosu na drugoplasiranu Marujamu.

Takmičenje u Svetskom kupu u ženskoj konkurenciji nastavlja se u petak.

