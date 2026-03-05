Slušaj vest

Od petka do nedelje na programu je Otvoreno prvenstvo Srbije u plivanju, koje će ove godine biti održano na novom bazenu u Futogu, koji će po prvi put ugostiti jedno nacionalno seniorsko takmičenje ovog ranga.

Tokom tri dana nadmetanja očekuje nas bogat program i veliki broj trka u kojima će se za titule najboljih u državi boriti domaći plivači, ali i gosti iz regiona i šire.

EVROPSKI PLIVAČI PONEĆE OKO VRATA SRPSKU TRADICIJU Foto: Absolut studio

Prema prijavama, u Futogu će nastupiti 415 plivača iz 48 klubova, a pored takmičara iz Srbije na startnim blokovima videćemo i predstavnike Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, što ovom prvenstvu daje i međunarodni karakter.

Takmičenje će se odvijati kroz jutarnji i popodnevni program. Kvalifikacije su na rasporedu svakog dana od 10 časova, uz direktan prenos na YouTube kanalu, dok će se finalne trke plivati od 17 časova, uz YT ali i televizijski prenos na kanalu Arena Sport 9.

"U ŠKOLE BI TREBALO DA SE UVEDE PLIVANJE KAO OBAVEZAN ČAS" Gosti Kurir televizjie: Ovakav uspeh će motivisati buduće generacije!