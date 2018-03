NOLE SAOPŠTIO DIVNE VESTI: Evo kako je Đoković vratio veru svojim navijačima pred Majami

Postavljen je za devetog nosioca i slobodan je u prvom kolu, a u drugom čeka pobednika duela Benoa Per - Miša Zverev, koji je na programu u sredu.

Novak je podbacio u Indijan Velsu, gde je doživeo šokantnu eliminaciju od autsajdera iz Japana Taroa Danijela. Tada je srpski teniser izjavio da se još nije oslobodio bola u laktu.

Zato je Noletova današnja izjava silno obradovala njegove navijače.

"U poslednjih nekoliko dana ne osećam bol, što je osvežavajuće", rekao je Đoković.

"Ovo je prvi put posle mnogo vremena da mogu u potpunosti da se fokusiram na igru i da ne razmišljam o tome da li me nešto boli ili ne", dodao je Novak.

On se osvrnuo na minuli težak period. Od Vimbldona prošle godine nije igrao do Australijan opena, gde je ispao u osmini finala, a onda je pauzirao do Indijan Velsa, gde je izgubio prvi meč.

"Bio sam veoma uspešan poslednjih šest, sedam godina i zahvalan sam na tome. Međutim, očigledno sam morao da prođem kroz različite situacije sa kojima se nikada pre nisam suočio. Otkako sam počeo da se bavim tenisom, uvek sam išao uzlaznom linijom i to se sada promenilo. Zato sam morao da shvatim neke stvari, kako da krenem napred, pronađem motivaciju i budem najbolja verzija sebe", zaključio je Novak Đoković.

