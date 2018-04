NADAL U USTA UZEO NAJVEĆE RIVALE: Đoković i Federer jesu mnogo radili, ali...

Rafa se oporavio od povrede i predvodiće "crvenu furiju" u meču četvrtfinala Svetske grupe Dejvis kupa protiv Nemačke.

Nadal će u Valensiji igrati protiv Filipa Kolšrajbera, a to će biti drugi meč sutrašnjeg programa. Pre njih igraju David Ferer i Aleksandar Zverev.

Nadal je uoči duela sa Nemcima rekao da bi rado dao izvestan broj svojih trofeja da je više mogao da igra bez bolova, a govorio je i o pristiscima roditelja na decu koja tek prave prve teniske korake.

"Roditelji previše pritiskaju decu, a to ne bi smelo. Jer, da bi se stiglo do vrha u bilo kom sportu, nije dovoljno samo vredno raditi, mora se posedovati i potencijal. Evo, primera radi, Federer i Đoković su zaista mnogo radili, ali ne bi postigli to što jesu da nisu imali talenat", rekao je Nadal.

