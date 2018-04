NE PANIČITE, NOLE JE ZDRAV! Nutricionista dematuje Švajcarca i otkriva o čemu se zapravo radi

Ipak, sa stavom švajcarskog kolege ne slaže se jedna od naših najboljih nutricionistkinja Jovana Srejić Ferlunga, koja smatra da najbolji srpski teniser svih vremena nije ni blizu te bolesti i da ona ne vidi ništa loše u načinu na koji se hrani Nole.

- Ortoreksija je kada čovek previše vodi računa o zdravoj ishrani, čak prelazi granice normalnog, ali u slučaju Đokovića ne vidim da je otišao u tom smeru. On je izabrao način koji smatra dobrim i mislim da kod nas još nije prihvaćen taj način ishrane. Mahunarke i semenke takođe imaju dovoljno ugljenih hidrata i sve što je potrebno jednom vrhunskom sportisti da bude na najviše nivou - kazala je Jovana Srejić Ferlunga.

Ona takođe ističe da u srpskom društvu ima dosta predrasuda o tome.

- Malo je poznato da se barem 50 vrhunskih sportista na svetu hrani isto kao Đoković, da su vegani i vegetarijanci i da to njima ne stvara problem da budu najbolji. Da budem iskrena, nisam upoznata sa svim detaljima na koji način se hrani Novak, ali postoje mnogi drugi razlozi zašto je on pao u formi - od toga da je došlo do prezasićenja, umora mišića, ali po mom mišljenju to nije povezano s njegovim načinom ishrane - zaključila je Jovana Srejić Ferlunga.

Noletov stric: Ne želim da pričam o tome Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Srđanom Đokovićem, ocem srpskog tenisera, ali on se tokom jučerašnjeg dana nije javljao na naše pozive, dok njegov stric Goran Đoković nije hteo da komentariše izjave švajcarskog nutricioniste Jerga Hezlija. - Stvarno ne želi da pričam o takvim stvarima. Moj odgovor je da nemam komentar - kratko je rekao za Kurir Goran Đoković.

Ovi vrhunski sportisti su vegani:

Luis Hamilton - vozač Formule 1

Venus Vilijams - teniserka

Džermejn Defo - fudbaler

Dejvid Hej - bokser

Nil Robertson - snukeraš

