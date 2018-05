EKSKLUZIVNO! NOVAK ĐOKOVIĆ: Kuriru, pobedi!

- Dragi prijatelji, malo posle mog 15. rođendana osvojio sam svoj prvi ATP poen, i pamtim to doba kao jedno od najlepših u životu. Vama takođe želim period što većih uspeha, fer-pleja i utakmica koje ćete da završite pobedama. Pozdrav, Novak Đoković - napisao je naš as.

Čestitkama su se pridružili još mnogi sportski šampioni i radnici iz zemlje, a s obzirom na to da one iz časa u čas pristižu u našu redakciju, izdvojićemo samo neke.

Jedan od najboljih košarkaških trenera Duško Vujošević obratio nam se u svom stilu:

- Čestitam Kuriru 15. rođendan i nadam se da će za tri godine, kad doživi punoletnost, biti i sasvim odgovoran - sa osmehom je izgovorio Vujošević u video-poruci.

Dejan Stanković, rekorder po broju utakmica za reprezentaciju, poslao je jasnu čestitku:

- Nastavite da pobeđujete i osvajate trofeje kao tokom prvih 15 godina. Srećan rođendan svim zaposlenima u Kuriru i vašim čitaocima želi Dejan Stanković

- napisao nam je Dejan Stanković.



Dragan Džajić, najbolji srpski fudbaler ikada, među prvima je čestitao 15. rođendan Kuriru.

- Želim vam da ostanete tiražni i uticajni, a samim tim i da nastavite da negujete pozitivne priče. Nekako novine uvek čitam otpozadi, pogotovo Kurir koji ima sjajne sportske strane. Hvala vam na podršci koju ste mi pružali i u lepim i u teškim trenucima - poručio je Dragan Džajić.

Najbolji srpski automobilista Dušan Borković imao je jasnu želju:

- Dragim prijateljima i svim zaposlenima u Kuriru i čitaocima ovog cenjenog lista želim srećan 15. rođendan. Moje lične želje su da nastavite da podržavate srpske sportiste, to je ono što mi se dopada u Kuriru, a ako bih bio u prilici da nešto izbacim ili makar smanjim sadržaj nečega, onda je to rijaliti. Sve vas volim, vaš Dušan Borković - obratio nam se slavni as u video-poruci.

I legendarni odbojkaš, osvajač brojnih medalja s reprezentacijom Željko Tanasković čestitao je Kuriru 15. rođendan.

- Uglednom i cenjenom listu Kurir želim srećan rođendan i još puno ekskluzivnih brojeva, a vašim čitaocima da vam ostanu verni i naširoko prate sport. Hvala vam što podržavate školski sport, ponosan sam na vas zbog toga. S poštovanjem, Željko Tanasković - napisao je aktuelni predsednik Saveza za školski sport i proslavljeni odbojkaš.

Aktuelni olimpijski šampion i predsednik Sportskog saveza Srbije Davor

ATP Madrid

Danas meč Đoković - Nišikori

Novak Đoković danas će kao 10. nosilac startovati na mastersu u Madridu, a prvi rival će mu biti Japanac Kej Nišikori, 21. teniser sveta. Ukoliko prođe dalje, Nole će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Medvedev (Rusija) - Edmund (Velika Britanija).

