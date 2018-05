NEVEROVATNA PRIČA: Kako su ŠKAMPI pomogli Nadalu da sruši Federera!

Najbolji španski teniser Rafael Nadal otkrio je da je pred finale Vimbldona 2008. godine bio spreman na sve da konačno dođe do titule.

Sada već davne 2005. godine Nadal je prvi put osvojio Gren slem turnir. Kao peti teniser sveta trijumfovao je na Rolan Garosu, savladavši u polufinalu Rodžera Federera. Od tada je apsolutni kralj šljake. Neprikosnoven je na ovoj podlozi.

Na šljaci mu niko nije mogao ništa, ali to nije bio slučaj na drugim podlogama. Pre nego što je 2008. godine konačno osvojio Vimbldon, doživeo je dva uzastopna poraza od Federera u finalu ovog Gren slema, a onaj koji se dogodio 2007. godine, posle pet setova, ga je emotivno razorio.

"Lio sam suze pola sata nakon meča. Suze, razočaranje, krivica... Godinu dana kasnije bio sam spreman na sve", rekao je Nadal.

I zaista, sve se promenilo te 2008. godine.

"Veče pre samog finala igrao sam meč u glavi. Da se smirim, počeo sam da kuvam. To veče pravio sam testeninu sa škampima. Do jedan posle ponoći sam igrao karte, zaspao sam tek u četiri ujutru. Već u devet sam bio na nogama. Bilo bi bolje da sam više spavao, ali bio sam putn energije kao nikad do tad", otkrio je Nadal.

Iskoristio je četvrtu meč loptu i sa 9:7 u petom setu konačno savladao Federera na njegovoj teritoriji. Suze radosnice zamenile su one frustrirajuće. Sve blokade su nestale iz njegove glave, jer je dobio najveći meč u životu.

Nakon toga sve se otvorilo. Uzeo je olimpijsko zlato, Australiju, a kasnije i US open.

