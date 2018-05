NADAL HVALI ĐOKOVIĆA: Volim kada Novak deluje nepobedivo

- Volim da vidim kada Đokovića igra veoma dobro, tada mi izgleda gotovo nepobedivo. Generalno, volim kada igrač daje sve od sebe i kada igra neverovatne udarce - rekao je Toni Nadal.

On se osvrnuo i na Rodžera Federera.

- Volim kako Rodžer udara lopticu i njegov talenat, iako ne volim njegov brz način igre.



Nadal je istakao da do kraja sezone neće nikoga trenirati.

- To je veoma teško pošto me ljudi povezuju sa Rafom. Ja nisam normalan trener, više sam trener koji je deo porodice. Bilo bi mi teško da pomažem nekome da pobedi mog nećaka. Možda na nekom turniru i zavisi o kome se radi. Ali tokom cele sezone, to ne - zaključio je Toni.

