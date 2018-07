STAJAO JE KOMPLETNO GO, PRAKTIČNO MI JE STAVIO PENIS NA RAME: Sportista otkrio kako je upoznao Rodžera Federera!

Australijski sportista Dilan Alkot ušao je u istoriju pošto je u dva različita sporta osvojio dva zlata na Paraolimpijskim igrama.

Alkot je na POI u Pekingu pre osam godina osvojio zlatnu medalju u košarci. On je na POI u Rio de Žaneiru u paru sa Hetom Davidsonom osvojio zlato u tenisu.

Dilan Alkot foto: EPA/MAST IRHAM

Dvadesetsedmogodišnji Australijanac otkrio je i kako je upoznao Rodžera Federera.

"Pre četiri godine, dobio sam priliku da zaigram na svom prvom Australijan Openu. Otišao sam u svlačionicu, stavio torbu u ormarić, uzeo reket.... A, on je samo stajao tu, kompletno go, praktično mi je stavio penis na rame – bio je to Rodžer Federer. Kaže on meni, 'Ćao, Ja sam Rodžer', a ja njemu 'Ćao, ja sam Dilan'. Pomislio sam u tom trenutku – baš interesantan način da upoznate nekoga koga idolizujete", otkrio je Dilan uz smeh.

U duhu ove priče, novinar je odlučio da postavi još jedno pitanje koje Alkotu veoma često postavljaju, a ono glasi da li zbog svog invaliditeta može da ima seks.

"Da, mogu. Neću da vas lažem, bio sam preplašen zbog njega u jednom trenutku svog života, pre svega jer ljudi imaju pretpostavku da je teško imati emotivnu vezu ukoliko ste osoba sa invaliditetom. To mi slama srce jer smatram da svako zaslužuje i ima pravo na vezu, da se oseća voljenom i poželjnom", zaključio je Alkot ovaj zanimljiv intervju.

Dilan Alkot se rodio sa tumorom na kičmenoj moždini, a posle operacije ostao je paraplegičar.

