PREOKRET KOJI JE ŠOKIRAO PLANETU: Vilander otkrio pravi razlog zbog kojeg je Federer izgubio od Andersona na Vimbldonu

Kevin Anderson napravio je pravo iznenađenje kada je posle sjajnog preokreta srušio jednog od najboljih tenisera današnjice Rodžera Federera.



Švajcarac je vodio 2:0 u setovima, nakon čega je Anderson izjednačio, a potom i dobio ovaj susret.

Vilander je za Skaj rekao da misli da je to što je taj meč odigran na Terenu broj 1, a ne na Centralnom na kojem su tog dana svoje mečeve i igrali Rafa Nadal i Novak Đoković, uticalo na igru Švajcarca i konačan ishod meča.

"Mislim da je to bio bitan faktor. Trava je zelenija na Terenu 1, jer se na Centralnom više igra. Kevin Anderson je par puta igrao na 'kecu' ove godine, a Rodžer nije poslednje tri godine. Na glavnom imate krov, a na ovom nemate, pa je zato i više vetrovito. To nije izgovor, ali je jedan od razloga zašto Federer nije igrao na najvišem nivou", rekao je Vilander.

Vilander je ujedno i pohvalio Andersona na dobroj igri, ali Rodžer je po pitanju igranja na 'jedinici' još ranije rekao da to nije razlog poraza.

"Ne mislim da bi se išta promenilo da sam na njemu igrao i prošle godine. Nije kao da bih se setio kako je to bilo tada. Mislim da to nikako nije uticalo na moj poraz. Imao sam svoje prilike, propustio sam ih... sve je to moj problem", tada je izjavio Federer.

Anderson je na Vimbldonu ostvario jedan od najvećih uspeha u karijeri, jer jer posle preokreta protiv švajcarskog tenisera, u polufinalu izbacio Džona Iznera u trećem najdužem teniskom meču Open ere, a zatim u finalu bio poražen od Đokovića.

