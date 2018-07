NE MOGU DA PREDVIDIM BUDUĆNOST! Nole otvorio dušu: Da ste me pre mesec dana pitali...

I dok se mnogi nadaju da će Đoković kao nekada rušiti sve pred sobom, Novak ističe da ni on sam nije siguran kako će se situacija dalje odvijati.

- Jasna su mi pitanja ljudi da li ću biti u stanju da zadržim ovu konstantnost i visok nivo igre. Verujte mi, i ja se isto pitam. Istovremeno, ne mogu previše ni da gledam sa strane jer moram da budem svestan ovoga što sam postigao. Da ste me pre mesec, mesec i po dana pitali da li mogu da osvojim Vimbldon... Ne znam, nadao bih se tome, ali svakako da nisam bio siguran da li je nivo mog tenisa dovoljno kvalitetan za tako nešto - rekao je Novak.

Đokovića očekuje učešće na poslednjem Gren slemu u sezoni na kom je dva puta podizao pobednički pehar.

- Zaista ne mogu da predvidim budućnost, tako da ne znam šta će se događati. Ali, znam da volim da igram na terenima sa tvrdom podlogom. US Open je uvek bio uspešan turnir za mene, a gde me prošle godine nije bilo zbog povrede. Jako se radujem, daću sve od sebe i videćemo gde će me to odvesti - zaključio je Đoković.

