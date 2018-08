RASPOLOŽENA BRAĆA: Đokovići odradili još jedan trening u Marbelji

Đoković prošle godine nije učestvovao u Torontu i eventualnim dobrim plasmanom na kraju mogao bi znatno da popravi poziciju na ATP listi. Srbin trenutno zauzima desetu poziciju na ATP listi.

Žreb za 'Rodžers kup' na programu je u petak, a igra se od 6. do 12. avgusta.

Đoković je ovih dana svratio do brata Marka, koji živi i radi u Španiji. Tu, u Marbelji, odradio je trening što je kod njegovih najvernijih navijača odmah izazvalo pitanje: "Marbelja?! Pa, on to opet trenira u akademiji onog gurua, Pepa Imaza!?"

kurir.rs / kurir sport

Kurir

Autor: Kurir