VILANDER O ERI VELIKE TROJKE: Đoković i Nadal su onemogućili Federera da radi šta hoće

"Veliki sam Rafin poštovalac, ali on shvata tenis na drugi način od Federera i mene. Rafa "radi" tenis, i njihovo rivalstvo živi na ovom kontrastu. Bez sumnje, Federer je mnogo kompletniji teniser sada nego što je bio pre deset godina. Tada je mogao da radi šta hoće, bilo je neverovatno. Onda su došli Nadal i Đoković i Federer je krenuo da se preispituje", rekao je Vilander.

U eri "velike trojke" Federer je dobijao, ali i gubio mnogo mečeva, i često se osećao nemoćnim kada je igrao protiv Novaka, ali i Nadala.

"On takođe ima i slabosti, ali sada igra tenis sa jasno zadatim planom i zna šta radi. Ne kažem da tako nije bilo i ranije, ali je sada to mnogo jasnije. Rodžer igra svoju igru, ne interesuje ga šta radi protivnik, jednostavno ga nije briga. Ne kažem da mu nije stalo da li će izgubiti ili pobediti, ali on je već osvojio sve što je hteo, tako da mu je bitnije da igra nego da osvaja", zaključio je Vilander.

Federer je na Vimbldonu ispao u četvrtfinalu od Kevina Andersona, kasnijeg finaliste, dok se sa Rodžers kupa u Torontu povukao, pa će sledeći turnir na kojem će nastupati biti Sinsinati.

