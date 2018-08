TATA NOLE OTVORIO DUŠU: Kad me sin gleda, osećam se posebno

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pred meč drugog kola mastersa u Torontu otvoreno je pričao o krizi kroz koju je prolazio, ali i o sceni sa ovogodišnjeg Vimbldona koju će zauvek pamtiti.



- Stvarno se osećam blagosloveno što sam otac dva deteta, jer me to čini ispunjenim. Činjenica da mogu da igram na visokom nivou, a da sin može da me gleda s tribina, stvarno je bilo nešto ispunjujuće. Kada sam ugledao Stefana u loži na početku ceremonije... Šta da kažem, bio je to jedan od momenata koji će me zauvek oduševljavati - rekao je Novak, pa nastavio:

foto: AP

- Samopouzdanje je prilično nezgodna stvar. Mnogo vam vremena treba da ga steknete, a možete da ga izgubite začas. Mnogo puta u karijeri sam tako nešto iskusio, pa mi je to i koristilo tokom ovog procesa povratka. Ipak, na kraju svakog dana postojao je taj deo mene koji je verovao da ću doći tamo gde želim da stignem. Verovao sam timu, vratili su se stari članovi, poput Marjana Vajde, napravili smo, kao i uvek, dugoročni plan. I iako taj proces još traje, čini mi se da ide dobro.

Hoću da sijam u Americi

Ocenio je Novak da se vratio na nivo koji je želeo, te da ima više samopouzdanja nakon osvojenog Vimbldona, a zatim otkrio i šta mu je sledeća velika želja.

- Turniri na tvrdoj podlozi su nešto na čemu sam i ostvarivao najbolje rezultate, pa nema razloga da sumnjam i pitam se mogu li da budem opet uspešan na njima. Naravno, US open je nadmetanje na kome baš želim da sijam.

Kurir sport

Foto:

Kurir

Autor: Gojko Filipović