ĐOKOVIĆ O NOVINAMA U TENISU: Sviđa mi se sat koji meri vreme za servis

"Znam da generalno nisam igrao baš dobro, ali servis me je služio kada je to bilo najpotrebnije. Precizno sam servirao i pogađao uglove. A i drugi servis mi je bio dobar", ocenio je Đoković posle meča.

Novina na Rodžers kupu je sat koji meri 25 sekundi između kraja poena i narednog servisa.

"Čini mi se kao da imam više vremena nego ranije, jer sat počinje da meri tek kada sudija kaže rezultat, a ponekad on napravi nekoliko sekundi pauzu pre nego što izgovori, kada publika reaguje na primer na dobar poen. Sviđa mi se to merenje. Dobro je što nam mere vreme pre US opena", zaključio je Novak Đoković.

Novak će se u osmini finala sastati sa boljim iz duela Tim - Cicipas.

