ĐOKOVIĆ SPREMAN DA ISPIŠE ISTORIJU: Novak posle poraza od Grka već gleda ka NAJVAŽNIJEM TURNIRU U KARIJERI! Evo kakav izazov očekuje Noleta!

Đoković je sa Kevinom Andersonom u dubl konkurenciji uspeo da savlada dvojac Nikolu Maua i Pjer-Ig Erbera rezultatom 4:6, 6:4, 10:7.

Posle meča sa Grkom Novak je rekao da je bolje što se ovo sada desilo nego na turnirima koji slede.

''"Zaista sam želeo da dođem do dobrog rezultata. Porazi u ovim delovima turnira me sigurno ne raduju. Zaista me to frustrira. Ali moram da ih prihvatim i nastavim dalje. Naredni turnir na kojem ću igrati je Sinsinati, jedini Masters koji nikada nisam osvojio u karijeri i nadam se da ću imati dobar turnir", kazao je Đoković.

Srbinu je potreban još samo turnir u Sinsinatiju kako bi kompletirao kolekciju velikih turnira i na taj način ušao u istoriju kao jedini teniser koji je uspeo da osvoji sve Masters turnire.

Novak je svestan gde je grešio u ovom duelu i šta bi trebao da popravi.

"Jednostavno nisam igrao dobro, pogotovo sa osnovne linije. Nisam ni dobro riternirao. Tako da sveukupno nije bio ovo sjajan meč za mene. Dešavaju se ovakvi dani i bolje da se dese sada, nego kasnije na američkoj turneji".



Đoković je pohvalno pričao o Cicipasu, koji još uvek nije napunio 20 godina.



"On je definitivno jedan od lidera generacije koja dolazi, pogotovo ove sezone u kojoj je imao neke fantastične pobede. Veoma je talentovan, ulažen mnogo truda na terenu i van njega. Bio je najbolji junior sveta i ako nastavi ovako svetla je budućnost pred njim", rekao je Novak.



Đoković je na kraju istakao da je Cicipasa igrao bolje u odlučujućim momentima, da je to sve sport i da igrači moraju da se nose sa takvim situacijama.

Novaka je ovaj poraz očigledno veoma pogodio, ali i u njemu je uspeo da izvuče pouku i ono najbolje. Sada će Nole imati više vremena za pripremu Mastersa u Sinsinatiju koji je na programu od 12. do 19. avgusta, tačnije sledeći je u ATP kalendaru.

Kurir sport

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir