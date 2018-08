NOVAK OTKRIO TAJNU KAKO DOBIJA NAJVAŽNIJE MEČEVE: Ovo je metod koji Đoković koristi u kritičnim momentima (VIDEO)

Đoković je u razgovoru za magazin "Women's Wear Daily" rekao:

"Profesionalni sportista mora da nauči da diše. Pritom mislim na svesno disanje. Na brejk lopti ili meč lopti, sam si sa sobom. Nema ko da te zameni kao u ekipnim sportovima. Sva odgovornost je na tebi. Tebi idu pohvale, ali i krivica. Da bi u tim momentima pružio maksimum, moraš da savladaš veštinu disanja, koja je najvažnija u tim stresnim situacijama", objasnio je Đoković.

On praktikuje meditaciju, čiji je osnovni postulat upravo pravilno disanje.

"Federer izgleda kao da ništa ne može da ga poremeti, ali svako, pa i on, vodi unutrašnje borbe. Naučio je da kontroliše emocije i zato je uspešan. To je zajedničko svim najvećim sportistima. Majkl Džordan je imao sposobnost da uvek bude u zoni u kojoj treba da se bude kada je to najvažnije", zaključio je Novak Đoković.

