TO SAM BIO SAMO JA! ONAJ DRUGI JA, KOJEG ONAJ PRVI NE VOLI: Novak Đoković na šaljiv način opisao pad koncentracije u trećem setu (VIDEO)

Đoković je rutinskom igrom prošao 61. tenisera sveta, iako je izgubio treći set, ali je tada sačuvao mirnoću i upisao osmi trijumf u nizu.

A novinare je upravo zaj neshvatljiv pad u trećem setu posebno interesovao.

"Nema to veze sa mojim gubitkom koncentracije. To sam bio samo ja, drugi ja, kojeg onaj prvi ne voli", objasnio je naglu promenu u ponašanju tokom meča Đoković.

"Morate nekada da to prihvatite. Nekada to ispliva na površinu, nekada ne. Nekada je pod kontrolom. Ali, to je pretpostavljam znak da ste ljudsko biće".

Srpski teniser je upitan i o meču sestara Serene i Venus Vilijams koje će igrati na US openu u petak svoj 30. međusobni meč u karijeri.

"Ne znam kako to one rade. Imam veliko poštovanje za obe. Imam dva mlađa brata, razmišljao sam kako bi bilo da igram protiv jednog od njih. Ne znam kako bih to. Na sreću to se neće desiti jer ne znam da li bih mogao da igram tako žestoko i takmičarski protiv brata. Ono što one rade je zaista impresivno, za poštovanje, za njihove karijere, da nastavljaju posle svih godina. To je inspirativno za sve nas", dodao je Novak kome će nardeni rival biti Francuz Rišar Gaske, koji je pobedio Srbina Lasla Đerea 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Đere nije uspeo da napravi novi podvig, ali je svakako ostvario svoj najbolji rezultat na gren slemovima i čeka ga napredak na ATP listi sa 89. mesta.

US Open se igra za nagradni fond od 25.282.400 dolara.

