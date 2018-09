NADAL JEDVA PREŽIVEO! RUS ŽESTKO NAMUČIO ŠPANCA! Rafa ide dalje posle trilera od ČETIRI I PO SATA!

Trenutno najbolji teniser sveta, Španac Rafael Nadal, morao je žestoko da se pomuči kako bi izborio plasman u osminu finala US Opena.

Nadal je posle maratona koji je trajao čak četiri i po sata uspeo da savlada borbenog Rusa Karena Hačanova sa 3:1 u setovima 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

Ruski teniser je propustio sjajnu priliku da napravi senzaciju u trecem kolu US Opena. U drugom setu je servirao za prednost od 2:0, pri vođstvu 5:4, ali nije uspeo da se izbori sa pritiskom. Naredna dva seta rešena su u taj-brejku i u odlučujućim momentima presudilo je Nadalovo ogromno iskustvo na ovakvim mečevima.

foto: AP

Nadal nije krio emocije nakon iscrpljujućeg meča.

"Srećan sam što sam prišao kroz tešku situaciju. Bilo je teških trenutaka tokom meča, on je igrao agresivno. Moram da radim na nekim stvarima za sledeće kolo, al dobra stvar je da imam šansu da napredujem", rekao je Nadal.

foto: AP

Hrabri Hačanov je istakao da je dao svoj maksimum protiv najboljeg tenisera sveta.

"Dao sam sve što sam imao. Mislim da su to svi videli. Ponosan sam na sebe što sam igrao dobro danas, borio se do kraja. Samo nekoliko poena razlike i moglo je da bude drugačije. Ogromno poštovanje za Rafu. Zbog toga je on broj 1 na svetu. Neverovatan je borac", rekao je Hačanov nakon meča.

Nadal će u osmini finala igrati protiv Gruzijca Nikoloza Basilašvilija.

