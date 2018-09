BEKER O ĐOKOVIĆU: Neću se više nikada vratiti da budem njegov trener. Novak ima mentalitet šampiona, ali će Nadal osvojiti US Open

U intervjuu za El Pais, bivši nemački teniser kaže da Španac iza sebe ima sjajnu sezonu i da je zato broj jedan.

"Za mene je Nadal apsolutni favorit. Njegova sezona je neverovatna i zato je on broj jedan. Možda bi planove mogli da mu poremete Đoković, koji je osvojio Vimbldon, i Federer koga obožava publika u Njujorku".

Beker nije iznenađen sjajnim povratkom Novaka Đokovića.

"Ako ste jednom bili šampion, uvek ćete biti šampion. Novak ima mentalitet šampiona. Očigledno mu je bilo potrebno vreme i veći broj odigranih mečeva. Srećan sam što je ponovo sa svojim starim timom, jer će time dobiti veće samopouzdanje. Novak je šampion, za mene je to bilo važno."

Na pitanje, da li će se vratiti na mesto Novakovog trenera, Beker je odgovorio.

"Ne, nikada više. Moje poglavlje kao trenera se završilo. Ali, mi smo bliski i dalje. Mi smo prijatelji i često pričamo o tenisu. Kada sam na turniru, on me pita za savete i hoće da me sasluša. Ali, sada je u dobrim rukama. On ima 31 godinu i zna šta treba da radi. Tu oko njega su takođe ljudi koji znaju. On i ja igramo drugačije, ali imamo sličan mentalitet."

