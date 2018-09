JEDNO NOVINARSKO PITANJE JE RAZBESNELO NADALA Španac odbrusio: Ne želim takva poređenja sa Novakom i Rodžerom, smatram da nisu fer!

Španski teniser Rafael Nadal predao je Huanu Martinu del Potru meč polufinala US Opena zbog povrede kolena koja ga je mučila od početka Grend slema. Španca su novinari uporedili sa Đokovićem i Federerom koji su pre izvensog vremena takođe imali problema sa povredama, ali se to Rafi nije svidelo.

Ovo je drugi put ove sezone da se Nadal povlači sa grend slem turnira, pošto je povreda bila jača od njega i na Australijan openu, pa je novinare posle meča sa Del Potrom interesovalo da li njegova povreda može da se poredi sa onima koje su imali Novak Đoković i Rodžer Federer.

"Ne želim takva poređenja sa Novakom i Rodžerom i smatram da nisu fer. Đoković je imao problema prošle godine, Federer godinu pre. Ali, on je takvu povredu imao u 36. godini, tako da to nije isto. Možete da gledate koje masters turnire sam ja osvojio, a koje oni ili koji nam trofeji fale, pa na osnovu toga da se prave poređenja. Ili na osnovu toga šta smo uradili u teniskoj istoriji. Ovo sa povredama, to nije pravo poređenje", jasno je poručio Nadal, a preneo je portal "tennis365".

Zatim se osvrnuo i na povredu kolena, koja ga konstantno muči.

"Povrede su deo tenisa i ja ne želim da se žalim zbog toga. Tako je kako je. Čak i kada je ovako ja sam svestan da sam veoma uspešan teniser, tako da idem samo napred", zaključio je Nadal.

