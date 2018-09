KADA ĐOKOVIĆ 21 PUT TAPKA LOPTICU, ON MISLI NA PROTIVNIKA, ALI TO NIJE BIO DEL POTRO: Nemački mediji ne štede na komplimentima! Novine pune Novaka!

Đokovićev protivnik nije bio Del Potro jer taj ionako nije imao šanse. Bila je to publika koja Đokovića, najboljeg igrača sveta, uporno ignoriše. Ali ovaj put, u Njujorku, osvojio je i publiku, piše Zidojče cajtung, a prenosi DW com.

Pod naslovom „Đoković je teniska zvezda ovog leta“ berlinski Tagesšpigel prenosi da je „trećom pobedom na US Openu bivši prvi teniser sveta zacementirao poziciju trenutno najboljeg igrača“. Nakon pobede u tri seta protiv Huana Martina del Potra (6:3, 7:6, 6:3) Đoković se po broju osvojenih gren slemova izjednačio sa svojim idolom Pitom Samprasom (14), dok više imaju jedino Rafael Nadal (17) i Rodžer Federer (20), prenosi DW.com.

Zidojče cajtung opisuje kako Đoković 21 put tapka lopticu pre servisa dok se koncentriše i, verovatno, razmišlja o protivniku: „Ali taj protivnik nije Del Potro, on ionako nije imao šanse ovog nedeljnog popodneva. Đoković je bio nadmoćan protiv svih sedam protivnika na US Openu. Da je mislio o njima, nijednom ne bi morao da tapne lopticu. (…) Ovaj turnir je bio Đokovićeva poruka da je ponovo najbolji teniser sveta.“

„Možda je u ovom trenutku, dok je 21 put lupkao lopticu, najpre pomislio na njujoršku publiku koja ga je do nedavno veoma nervirala. Urlali su za Del Potra, hteli da dovedu do pobede tog autsajdera koji je pretrepeo teške povrede i protiv svih verovatnoća ponovo došao u finale jednog gren slema. Čekajte malo, mislio je možda Đoković, pa i ja sam takođe imao teško vreme iza sebe, privatne probleme, rastanak sa trenerskim timom i gadnu povredu lakta – zašto je za ime sveta opet neko drugi miljenik publike?“

„Tako je bilo još 2015. kada je publika stajala na strani Rodžera Federera. Bilo je groteskno: Njujorčani su slavili dvostruke greške Đokovića i u taktički bitnim momentima su ispuštali čaše sa pivom kako bi mu omeli koncentraciju. Đoković je ipak pobedio i publiku to nije radovalo, ali nije ni zviždala, samo je još pre ceremonije dodele pehara napustila Stadion Artur Eš. Suprotna od ljubavi u sportu nije mržnja jer mržnja je uvek izraz najvećeg mogućeg poštovanja. Suprotnost ljubavi je, pre svega u sportu – ravnodušnost“, piše dalje Zidojče.

Izveštač ovog lista opisuje sa koliko pažnje i strpljenja Đoković potpisuje autograme i pozira za fotografije, kako se posle svake utakmice zahvaljuje publici i hvali Njujork kao najveličanstveniji grad sveta. „Ali oko stadiona ljudi nose simbole pre svih Federera i Nadala, osim prijatelja i rođaka malo ko nosi kapu sa Đokovićevim logom. On ne poseduje eleganciju švajcarskog maestra niti borbeno srce španskog bika. To ga muči, godinama već, jer ljubav ljudi je na posletku makar jednako važna kao trofeji.“

„Uzgred, onu razmenu udaraca pred koju je tapkao lopticu 21 put, i to je Đoković dobio. Bio je to poen kojim je u svom servis-gemu od preko dvadeset minuta odbranio brejk-loptu i time majstorski uz jake nerve rešio jedinu zbilja škakljivu situaciju. Kada je dobio taj gem, i pristalice Del Potra su videle da od njihove nade nema ništa – i u trećem setu su počeli da aplaudiraju Đokoviću, čak da ga bodre.

Njujorčani su u nedelju uveče hteli da vide drugog pobednika jer je istorija patnji Del Potra ipak nešto teža od Đokovićeve i jer Del Potro uvek izgleda tako fino i tako sentimentalno govori o navijačima. Respekt Njujorčana se ne dobija na poklon, on mora da se zaradi. Đoković to zna. Nakon meča stajao je sam na terenu i pozvao publiku da ga slavi. To mu je zbilja uspelo, većina je ostala da slavi časnog pobednika ovog US Opena. Ovaj aplauz, respekt ljudi, to je Đokoviću značilo makar koliko i pehar koji je zatim podigao“, zaključuje Zidojče.

„Novak Đoković se još dobro seća kada je kao dečak priželjkivao da jednom bude dobar i uspešan kao veliki Pit Sampras“, piše izveštač Berliner cajtunga iz Njujorka. „Amerikanac je tokom karijere osvojio 14 gren slem titula, a sada je i nekadašnji dečak na tom broju. Pre osam meseci malo je ko računao sa tim kada je Đoković imao operaciju desnog lakta, ali ako nas ovaj povratak uči nečemu onda je to da sa velikanima ovog sporta ništa nije nemoguće.“

List piše da povreda Rafaela Nadala može uticati na poredak ove godine jer „Španac najesen kao i kolega Federer ima da brani dosta bodova, dok Đoković ne brani ništa jer u drugoj polovini prošle godine nije ni igrao. Dakle neće biti veliko iznenađenje ukoliko Novak Đoković nakon Masters kupa u novembru ponovo bude na samom vrhu, dve godine i mesec dana kasnije.''

Velt navodi da je duo Nadal-Federer koji je „u poslednje dve godine povratio primat u teniskom cirkusu, u Njujorku doživeo gorke trenutke. Branilac titule Nadal je predao polufinale protiv Del Potra zbog bolova u kolenu, Federer je u osmini finala protiv Australijanca Džona Milnama bio žrtva brutalnih uslova.

I Đoković je s vremena na vreme bauljao terenom zbog vrućine i ekstremne vlažnosti vazduha, ali je uvek pravovremeno prevazilazio faze slabosti. Dobrodošli su mu tereni na Flešing Medouzu koji su bili znatno sporiji nego u poslednje vreme. Često je umetnik defanzive bez muke neutralisao čak i Del Potrov strahoviti forhend.“

O pobedi Đokovića pišu i brojni drugi mediji na nemačkom, recimo ovako: „Đoković sredio Del Potra u finalu US Opena“ (austrijsi Kurir), „On vlada muškim tenisom!“ (Bild), „Prejak!“ (švajcarski portal Votson)…

