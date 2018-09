NADAL PROGOVORIO O PREDAJI NA US OPENU I POTKAČIO ĐOKOVIĆA I FEDERERA: Njihove povrede ne mogu da se porede sa mojom

Španski teniser Rafael Nadal nije bio raspoložen pošto se povukao u polufinalnu US Opena protiv Huana Martina del Potra.

Španac je zamoljen da poredi svoju i povrede najvećih rivala, Novaka Đokovića i Rodžera Federera.

"Izvinite, ali nije fer da se poredim sa njima", rekao je Nadal.



"Novak je imao probleme i pauzu prošle godine. Rodžer nekoliko puta. Ali u 36. godini, to nije nije isto. Možete ići kroz istoriju i videti koliko je najvećih turnira propustio Rodžer, a koliko ja. Žao mi je, ali nije pravo poređenje. Ali je deo ovog sporta, kao što sam i ja deo istorije tenisa", rekao je Nadal i nastavio:

"Ne mogu reći da sam srećan jer nisam. Neću da lažem. Ali, da, Rodžer je igrač koji je prošao kroz mnoštvo problema tokom karijere, kao i ja. Znam kako je to teško. Znam koliko frustracija može biti kada ne možete učiniti ono što želite. Zna i on to dobro. Sreća je što je u mogućnosti da se vrati na vrhunski nivo. Želim mu sve najbolje, za njega će biti ogroman usšeh ako uspe da osvoji još koji veliki turnir. "

