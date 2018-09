HTEO JE DA PREBIJE NOVAKA, STALNO GA JE PROZIVAO, NIJE MOGAO DA GA SMISLI, A SADA MU SE KLANJA! Legendarni američki teniser šokirao izjavom o Đokoviću!

Poznato je da Rodik nije veliki ljubitelj Đokovića. Tačnije, nije krio da ne može da podnese srpskog tenisera, čak je jednom prilikom hteo i fizički da se obračuna sa Novakom u svlačionici. Međutim, izgleda da je i Amerikanac, poput Vilandera, promenio mišljenje o srpskom teniskom majstoru.

Nakon veličanstvenog trijumfa na US Openu Rodik je sa velikim divljenjem pričao o Novaku i njegovoj igri.

"O jednoj stvari se ne priča... Kako je Novak sposoban da suparnike natera da igraju baš kako on to želi. Ma, niko to u istoriji ovog sporta nije radio s takvom lakoćom kao on! Nole tako lako menja težište igre... Mislim, i Andre Agasi je bio odličan kada je pogađao same ivice terena, ali Đoković to radi i sa osnovne linije. Uostalom, kada je tamo, nema nikakav problem da igra duge, baš duge poene, u kakvoj god da je situaciji, što nekima koji ne vole tenis može da se čini kao lak zadatak, a zapravo je vrlo težak. Međutim, nije poenta njegove igre da nekog 'oduva' s terena, već on sve vreme diktira igru, konstantno tera suparnika da radi ono što Đoković želi i to je nešto što se ne hvali dovoljno", istakao je Rodik.

Podsetimo, Novak je često bio na udaru kritika Amerikanca. Rodik je prozivao Novaka da folira povrede. Ljubitelji tenisa pamte njegov sarkastičan komentar posle Đokovićeve povrede: "Šta mu je sad? Leđa, kuk? Grčevi, ptičiji grip ili SARS".

Rodik je pre nekoliko godina priznao da je posle jednog poraza od Đokovića čak pokušao i fizički da se obračuna sa Srbinom u svlačionici.

"Desio mi se jednom jedan sukob u svlačionici, sa igračem... Neću vam reći njegovo ime, reći ću vam samo da se rimuje sa Šmovak Šmoković. Bilo je to na jednom US openu. Pričao sam provokativno, a on je onda izašao i 'izuo' me na terenu, baš kao što je hteo, ali je onda 'cvrkutao' posle toga. Čim je ušao, zaleteo sam se na njega i, uhvativši ga, gurnuo ga uz ormariće u svlačionici", otkrio je tada Rodik.

Rodik se 2012. godine povukao. Dugo se mučio sa povredom ramena, pa je odlučio da završi karijeru ranije nego što se očekivalo.

