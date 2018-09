ĐOKOVIĆ OPET O RIVALSTVU SA FEDEREROM I NADALOM: Pre 10 godina nisam bio srećan zbog njih, oni su zaslužni za ono što sam sada

Najbolji srpski i treći teniser sveta Novak Đoković je na US Openu osvojio 14. grand slem u karijeri.

To je bio povod da još jednom progovori o rivalstvu i odnosu sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

- Pre 10 godina uopšte nisam bio srećan što igram u eri Nadala i Federera, ali sada je potpuno drugačije. Počastvovan sam što imamo priliku da delim megdane sa njima. Volim te momke, kao i rivalitet sa njima, mečevi protiv Rafe i Rodžera su me načinili teniserom kakav sam sad. Imam veliko poštovanje za sve što su uradili na terenu, ali i za to kakvi su šampioni. Mislim da je svako od nas protivnika terao do krajnjih granica kako bi se trudili da beležimo velike pobede. Po mom mišljenju, pobeda protiv Nadala i Federera je oduvek bio pravi izazov - rekao je Đoković.



Prisetio se i početaka, kada je uglavnom pognute glave napuštao teren protiv dvojice velikih protivnika.

- Ti porazi od njih su me terali da vidim šta moram da promenim kako bih ih pobeđivao. Morao sam da unapredim igru kako bih bio spreman da se takmičim sa njima. Mogu slobodno da kažem da napredak u karijeri i ovo što sam sada dugujem njima - istakao je Novak.

Podsetimo, Nadal tri grand slem trofeja više od Đokovića, dok je Švajcarac i dalje vodeći sa 20 titula na najvećim turnirima.

