POTPUNA DOMINACIJA: Novak Đoković će vladati i 2019. godine! (VIDEO)

Novak Đoković je suvereni vladar svetskog tenisa! U sezoni koja je za nama Nole se posle operacije lakta i 22. mesta na ATP listi ponovo vratio na vrh sveta, a na tom putu je osvojio Vimbldon, Sinsinati, US open i Šangaj, dok je finalista bio u Kvinsu i u Parizu.



Neverovatnu tenisku sezonu Novak Đoković završio je sa ukupno 9.045 poena, što je 1.565 više od drugoplasiranog Rafaela Nadala. Prvi zvanični turnir u Novakovom kalendaru za 2019. biće u Kataru od 31. decembra 2018. do 5. januara 2019. Biće to četvrto Đokovićevo učešće u Dohi, gde je trijumfovao 2016. i 2017.

Ono što Novaka čeka u 2019. ide mu više nego naruku. Cela naredna sezona mu se otvara za nastavak vladavine. Do sredine maja brani svega 335 poena iz 2018. koje sada ima na kontu - 180 iz Melburna, po 10 iz Indijan Velsa i Majamija, 90 iz Monte Karla, 0 iz Barselone i 45 iz Madrida. U istom periodu Nadal mora da da potvrdi 2.040 poena da bi ostao na brojkama iz 2018, a Federer čak 3.110.



Od Rima do Vimbldona počinju teži zadaci za Ðokovića, kada brani 1.020 poena: po 360 iz Rima i sa Rolan Garosa, te 300 iz Kvinsa. Ali Nadalu će biti mnogo teže, jer je slavio u Rimu (1.000) i Rolan Garosu (2.000), turnirima koji su mu doneli 3.000 poena. Ukupno, do Vimbldona Španac troši rezervu od 5.040 poena, Federer 3.660, a Ðoković svega 1.355. Ni posle Vimbldona pratiocima neće biti lakše: Nadal 5.760, Federer 4.020, a Ðoković 3.355.



Šta ove brojke znače srpskom teniseru? Đoković će, s obzirom na sezonu 2018, moći da propušta više turnira nego pratioci, a da pritom zadrži lidersku poziciju. Prvi put u karijeri Novak će se naći u prilici da štedi snagu, kao što su mnogo puta činili Federer i Nadal. Neće igrati svaki turnir, već samo na najbitnije. U prevodu, trebalo bi svež i odmoran da dočeka drugi deo 2019, kada brani najviše poena.

Liga šampiona

Gleda Zvezdu protiv PSŽ u Beogradu?

Novak Đoković izrazio je u razgovoru za Sportski žurnal želju da do kraja sezone odgleda jednu utakmicu Crvene zvezde uživo u Ligi šampiona. Kako Kurir saznaje, to bi trebalo da bude 11. decembra, kada u Beograd dolazi PSŽ sa Nejmarom, Mbapeom, Kavanijem... Daleko verovatnije nego protiv Napolija u Italiji 28. novembra.

- Želja mi je uživo da gledam Zvezdu u Ligi šampiona. Ali još ne znam gde će to biti - otkrio je Đoković.