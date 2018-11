NOVAK ME, ZA RAZLIKU OD DRUGIH, NIKADA NIJE ZABORAVIO! Slavni Nikola Pilić emotivnije nego ikad pričao o srpskom teniseru!

Poznato je da Pilić i Đoković imaju poseban odnos, još od vremena kda je Novak bio polaznik čuvene teniske akademije hrvatskog stručnjaka.

Iako već dugo ne sarađuju, Nikola i Novak su konstantno u kontaktu.

– Evo, upravo mi je pre nekoliko minuta poslao SMS s jednog ostrva gde se odmara sa suprugom, ja sam mu čestitao na fenomenalnoj sezoni, rekao je

Pilić hrvatskim medijima i osvrnuo se na Novakov sjajan finiš sezone:

– To što je on napravio u samo nekoliko meseci apsolutno je čudo. Ni ja nisam znao, verovao da će ovako završiti godinu. Kad je išao u Ameriku, tamo u martu, kad je bio van forme, nazivali su me novinari iz Srbije i doslovno ga “pokopavali”, ali ja sam im samo govorio, “čekajte, čekajte”. Svi mi znamo njegov kvalitet i svaka mu čast na tome. Ova sezona je sjajna zbog toga što se tako vratio i svima očitao lekciju, a još je impresivnija ona iz 2016. godine kad je imao skoro 17.000 poena.

Novaka nazivaju “teniskim sinom” Nikole Pilića, a hrvatski stručnjak posebno ističe jednu stvar zbog koje ceni najboljeg tenisera sveta.

– Teniski sin? Pa da, mogu se složiti s tim. Bavio sam se s njim kad je imao 15, 16 godina, kada smo sarađivali u akademiji. Ono što kod njega izuzetno cenim je to što on, za razliku od brojnih drugih asova s kojima sam sarađivao, nikad nije zaboravio. I to je njegova istinska veličina, zaključio je Pilić.

