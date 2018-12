BIĆEMO OPET ŠAMPIONI Bogdan Obradović 8 godina od najvećeg uspeha: Nikada neću zaboraviti reči Nikole Pilića

Bogdan Obradović, tadašnji selektor Srbije, veruje da teniseri mogu ponovo da budu najbolji u Dejvis kupu, ali da za to moraju da se kockice poklope

Dejvis kup tim Srbije pre osam godina spektakularno je osvojio "salataru" pobedom nad Francuskom, što je najveći uspeh našeg reprezentativnog tenisa.

Svi se slažu da je to bila prekretnica za Novaka Đokovića, Viktora Troickog, Janka Tipsarevića... a zlatne momke je sa klupe predvodio Bogdan Obradović.



- Ogroman je to uspeh, ali nikada neću zaboraviti reči Nikole Pilića, koji je tada bio u našem stručnom štabu, kada je rekao da dugo nećemo biti svesni koji smo rezultat ostvarili. I stvarno je tako. Slobodno mogu istaći da je to bila prekretnica za većinu naših tenisera, koji su posle toga počeli da prave odlične rezultate. Pogledajte samo Novaka, Viktora, Janka... - kaže Obradović.

Bivši kapiten Dejvis kup selekcije veruje da ove generacija može da osvoji još neku "salataru"

- Naravno da sam optimista, ali sve zavisi od Novaka Đokovića. Ja znam da on ima veliku želju, ali pitanje koliko psihički i fizički može da pomogne. Nadam se da će neki novi klinci uspeti da ponove ono što smo mi uradili pre osam godina.

Obradović ipak ističe da je njegov posao i dan danas da stvara tenisere i da se u njegovom životu ništa nije promenilo od osvajanja Dejvis kupa.

- To što se dogodilo 2010. godine je nezaboravno, ali ja i sada veći deo dana na terenu i stvaram nove asove. To je moj posao, ali brine me podatak da imamo sve manje registrovanih tenisera, što nije dobro - zaključio je Obradović.



Troicki je kriv Viktoru je palo na pamet da se ošišamo do glave

Bogdan Obradović priznao je da je Viktor Troicki predložio da se svi ošišaju na ćelavo.

- Iako se oko toga digla prašina, gotovo sam siguran da je to bila Viktorova ideja i da smo je svi oberučke prihvatili. Nama je bilo najvažnije da pobedimo Francusku, tako da nam šišanje na ćelavo nije teško palo - istakao je Obradović.





Finale Dejvis kupa 2010.

Srbija 3:2 Francuska

Janko Tipsarević - Gael Monfis 1:2 (1:6, 6:7, 0:6)

Novak Đoković - Žil Simon 2:1 (6:3, 6:1, 7:5)

Nenad Zimonjić/Viktor Troicki - Arno Klemon/Majkl Ljodra 2:3 (6:3, 7:5, 4:6, 5:7, 4:6)

Novak Đoković- Gael Monfis 3:0 (6:2 6:2, 6:4)

Viktor Troicki - Majkl Ljodra 3:0 (6:2, 6:2, 6:3)

Milan Nastić

Kurir

Autor: Kurir