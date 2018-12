POSLE 15 GODINA PAUZE: Nekada prvi teniser sveta se vraća na teren (VIDEO)

Ipak, sve to ne bi bilo ni malo čudno da pomenuti teniser nije već 15 godina van terena.

Čileanac uskoro puni 43 godine, a želja mu je da postane najstariji teniser koji je osvojio jedan ATP turnir, iako je odlučio da igra samo čelindžere.

- Trenirao sam veoma naporno, sa momcima koji igraju na veoma visokom

nivou. Bilo je teško, morao sam da smršam i sada sam na kilaži koju sam imao kao igrač. Osećam se dobro, srećno, u suprotnom ne bih doneo ovakvu odluku - poručio je Rios.

On planira da nastupi na turniru u Ohaju, koji startuje 7. januara.

- Rizikujem da se i povredim do tada, jer treniram mnogo, ali sam spreman i voleo bih da dobijem pozivnicu organizatora i okušam sreću. Osećam se spremno. Zamislite pobednika turnira sa 43 godine. To bi bilo baš lepo - istakao je on.

Da podsetimo, Čileanac je 1998. godine, od kraja marta do kraja aprila, proveo četiri nedelje na prvom mestu liste najboljih tenisera sveta, a onda u avgustu iste godine još dve.

U karijeri je osvojio 18 titula, ali nikada Grend slem, a najbolji rezultat ostvario je 1996, kada je igrao finale Australijan Opena i izgubio od Petra Korde.

