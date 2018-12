BIVŠU ŽENU IZBACIO IZ AUTA U POKRETU, TRENERA PREGAZIO DŽIPOM, URINIRAO PO LJUDIMA U BARU... On je najveći teniski manijak u istoriji! Bio je najbolji teniser sveta, sada ima 43 godine i rešio je da se vrati na teren! (VIDEO)

Nekada prvi teniser sveta vratio se na teniske terene u egzibicionom meču u Ekvadoru, gde je pobedio Nikolasa Lapentija 6:4, 5:7, 11:9.





Rios je pokazao da je i dalje u dobroj formi i sada to želi da dokaže u profesionalnom tenisu.

Čileanac uskoro puni 43 godine, a želja mu je da postane najstariji teniser koji je osvojio jedan ATP turnir, iako je odlučio da igra samo čelindžere.

- Trenirao sam veoma naporno, sa momcima koji igraju na veoma visokom

nivou. Bilo je teško, morao sam da smršam i sada sam na kilaži koju sam imao kao igrač. Osećam se dobro, srećno, u suprotnom ne bih doneo ovakvu odluku - poručio je Rios.

On planira da nastupi na turniru u Ohaju, koji startuje 7. januara.

- Rizikujem da se i povredim do tada, jer treniram mnogo, ali sam spreman i voleo bih da dobijem pozivnicu organizatora i okušam sreću. Osećam se spremno. Zamislite pobednika turnira sa 43 godine. To bi bilo baš lepo - istakao je on.

Da podsetimo, Čileanac je 1998. godine, od kraja marta do kraja aprila, proveo četiri nedelje na prvom mestu liste najboljih tenisera sveta, a onda u avgustu iste godine još dve.

U karijeri je osvojio 18 titula, ali nikada Grend slem, a najbolji rezultat ostvario je 1996, kada je igrao finale Australijan Opena i izgubio od Petra Korde.

Popularni "Ćino" bio je uzor neprilagođenima u svetu tenisa. Dok su se aristokrate i konzervativci zražavali nad njegovim ponašanjem, koje je neretko bilo primitivno i divlje, neke druge je oduševljavao svojom pojavom.

Imao je dosta mračnih epizoda u životu.

Jednu od svojih bivših ćena je izbacio iz auta tokom vožnje, bivšeg trenera je jurio da pregazi džipom, "na sreću" samo mu je prešao preko noge, potukao se sa taksistom u Rimu, a kasnije je tuču nastavio sa karabinjerima na ulici, urinirao je po ljudima u WC-u jednog bara, plivao go u hotelskom bazenu...

Nakon niza ispada jednom prilikom je izašao u javnost s informacijom da boluje od Aspergerovog sindroma, što je neka vrsta blažeg oblika autizma.

Sa 28 godina je odlučio da završi karijeru. Nije mogao da izađe na kraj sa povredama i rešio je da kaže "dosta".

Mnogi se sada pitaju: "Šta mu ovo treba?!"

