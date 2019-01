KONAČNO SU SE DOZVALI PAMETI! Novak je imao sraman tretman na Australijan openu, a sada je dobio termin koji zaslužuje pravi šampion! Zlatna koka Federer je i dalje povlašćen!

Velika prašina se podigla prošle godine na Australijan openu oko tretmana koji imaju određeni igrači kada je u pitanju raspored mečeva.

Vremenski uslovi su bili nehumani. Igrači su se pekli na suncu, igrali su po nejvećim vrućinama, temperatura je prelazila 40 stepeni u hladovini.

Novak Đoković je bio jedan od tenisera koji su imali katastrofalan trentman.

Iako je u Australiju došao kao šestostruki šampion, Srbin je bio u nemilosti organizatora.

Na meču protiv Gaela Momfisa temperatura na terenu je bila više od 60 stepeni Celzijusa.

Navijači, brojni novinar i teniski stručnjaci bili su zgroženi odnosom organizatora prema višestrukom šampionu.

S druge strane, Švajcarac Rodžer Federer, je bio maksimalno pošteđen. Sve mečeve je igrao u večernjim terminima na Rod Lejver Areni.

"Da se razumemo, Rodžer Federer je zlatna koka tenisa. Ne Novak Đoković. Činjenica je da je Rodžer tražio da igra u večernjim terminima. Činjenica je da je to i dobio. Činjenica je i da Đoković nije tražio određeni ternim za svoj meč i da je igrao prva dva meča po jakom suncu. Sada novinari i Novakovi navijači tvrde da to nije fer. Prestanite! Odluke o mečevima su biznis odluke. Ponoviću: Rodžer je zlatna koka. On dobija najveću pozornicu i igra pred najviše navijača. To je tako prosto. Da li je fer? Ne znam, a i ne zanima me. Život nije fer", rekao je u TV prenosu legendarni Džon Mekinro.

Međutim, izgleda da su se organizatori malo dozvali pameti ove sezone. Objavljen je raspored mečeva prvog kola i Novak je konačno dobio trentman koji zaslužuje.

U pohod na sedmu titulu šampiona Ozi opena kreće u ponedeljak od 19 časova po lokalnom vremenu (utorak u 9.00 po našem). Novak će prvi meč igrati protiv američkog kvalifikanta Mičela Krugera.

Naravno, Federer je ponovo dobio ono što je i tražio. Rodžer že zatvoriti prvi dan takmičenja duelom sa Denisom Istominom.

I DAN - Na terenu Janko, Viktor, Dušan... Od srpskih predstavnika prvi će na teren debitant Miomir Kecmanović, koji će otvoriti program na Terenu 13 protiv Fernanda Verdaska. Janko Tipsarević i Dušan Lajović će svoje mečeve odigrati oko 2.30 u ponedeljak ujutru. Rival Tipsareviću biće Grigor Dimitrov, dok će Lajović snage odmeriti sa Pablom Kuevasom.. Srpski dan u Melburnu zatvoriće Viktor Troicki koji sa Špancem Robertom Karbaljesom Baenom igra treći meč na Terenu 22, pa njihov duel neće početi pre 4:30.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir