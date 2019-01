KRAJ ZA LAJOVIĆA: Srbin poražen na startu Australijan opena!

Lajović je na startu turnira poražen od Urugvajca Pabla Kuevasa rezultatom 3:0 u setovima 6:4, 7:5, 6:1.

Urugavajac je na startu meča napravio brejk, međutim, Lajović je uspeo ubrzo da vrati servis. Kuevas do novog brejka dolazi u finišu seta i tako dolazi do prednosti na meču 6:4. Sličan scenario viđen je i u drugom setu. Kuevas je stekao brejk prednosti, Lajović je poravnao rezultat, da bi mu Urugvajac do kraja seta još jednom oduzeo servis za konačnih 7:5. U trećem setu viđena je potpuna dominacija Urugvajca. Lajović je uspeo da osvoji samo jedan gem 6:1.

Kuevas će u drugoj rundi igrati protiv Grigora Dimitrova koji je u prvom kolu bio bolji od našeg Janka Tipsarevića.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir