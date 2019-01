(UŽIVO, VIDEO) BORBA ZA ČETVRTFINALE: Đoković - Medvedev 10.30

Đoković i Medvedev zatvaraju večernji program na Areni "Rod Lejver".

Ovo je treći međusobni duel srpskog i ruskog tenisera, a prethodna dva pripala su Đokoviću.

Novak je Medvedeva poprilično ishvalio.



"U pitanju je visok momak, servira izuzetno jako i precizno, a mislim da je napredovao u kretanju, što mu je ranije nedostajalo u igri. Bekhend mu je bolji udarac od forhenda, ali je smanjio i broj grešaka forhendom. Dobio je mnogo mečeva u poslednje vreme, pobedio je neke vrhunske igrače, a ovde još nije izgubio ni set. Dakle, u izuzetnoj formi, ali i ja se dobro osećam", zaključio je Nole, dok je Medvedev, kada je pričao o najboljem teniseru na svetu, govorio sa dosta samopouzdanja.

đoković i medvedev foto: Profimedia

"Ono što mogu da kažem je to da on ne igra kako je igrao ranije. To je jednostavno moj osećaj. Ranije, kada je bio mlađi, gledao sam ga na TV-u kada igra protiv Marija ili nekog drugog po pet sati i ne pada ni na trenutak. Sada nije isto jer postoji šansa da ga pobedite. Zato je prošle godine triput izgubio od 'Next Gen' igrača, tako da ću ja tražiti svoju šansu", kazao je ruski teniser.



Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Australijan opena pobedom nad Kanađaninom Denisom Šapovalovim, posle četiri odigrana seta.

Đoković je bio značajno bolji rival tokom maltene celog meča i jedini pad u igri sebi je dozvolio krajem trećeg seta, kada je Denis napravio veliki preokret i uneo u duel koliku-toliku neizvesnost.

Australijan open igra se za nagradni fond od 29.687.000 dolara.

