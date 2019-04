TENISKE VRAGOLIJE! FILIP KRAJINOVIĆ MUVAO DŽAJINU ĆERKU: Dragana otkačila poznatog tenisera zbog brata Ane Ivanović! (FOTO)

Dragana Džajić otkačila je Filipa Krajinovića zbog brata Ane Ivanović, Miloša.

Ćerka Dragana Džajića je, kako saznajemo, neko vreme bila u komunikaciji sa teniserom, koju je prekinula kada je otpočela vezu sa Milošem.

foto: Printskrin/Instagram

- Filip je na sve načine pokušavao da zavede Draganu. Danonoćno joj je slao poruke i zivkao. Ona ga smatra finim i kulturnim dečkom, pa mu je uvek ljubazno odgovarala. Maltene u isto vreme se upoznala i sa Aninim bratom. Varnice koje je osetila prema Milošu bile su jače od onih prema Filipu. Nije želela da sedi na dve stolice, pa mu je rekla da joj se neko drugi sviđa i da nema potrebe da se više čuju - priča naš izvor.

foto: Marina Lopičić

On otkriva i to da je Dragani zasmetalo to što Filip ne bira i da muva sve redom.

- Nije mogla da veruje da na Instagramu startuje devojke i da ne vodi računa o tome da li su starlete, igračice, pevačice, već muva sve redom. S druge strane, Anin brat vodi računa o svojoj reputaciji, i to joj se izuzetno svidelo. Nije želela da je neko vidi sa Filipom i da je dovedu u vezu sa njim, pa je obustavila svako druženje - završava naš izvor.

Kurir.rs/ Lj. S./ Foto: Damir Dervišagić

Kurir