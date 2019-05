KUM ĐOKOVIĆA PREŽIVEO ŽIVOTNU DRAMU: Posle razlaza sa Novakom doživeo sam TEŽAK INFARKT, četiri puta sam REANIMIRAN!

Amanović, fizioterapeut po struci, kaže da ga je rad u vrhunskom tenisu iscrpeo, pošto se susreo sa stresom i teškoćama koje nosi život profesionalnog tenisera.

"Sve me je to trošilo, ali takav je moj karakter, nije u pitanju ničija krivica. Mnogo sam se emotivno trošio i kad smo prestali u maju 2017, tek posle dva tri meseca počeo sam da se odmaram. Mentalno sam se osećao fenomenalno. Nisam imao nikakve simptome, a preživeo sam težak infarkt. Četiri puta sam reanimiran. Sad mogu da kažem da je to bila Božija volja u pravom smislu reči, jer da tog dana samo jedna karika u lancu događaja nije bila na svom mestu, verovatno bih napustio ovozemaljski život", poručio je Miljan Amanović u izjavi za Sportski žurnal.

Slučajno ili ne, Đoković se vratio na vrh teniske piramide kada je ponovo okupio iste ljude u stručnom štabu.

Marijan Vajda i Gebhard Fil-Grič su se vratili prošlog proleća, a poslednji se, krajem 2018, pridružio Miljan Amanović.

