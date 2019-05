SRBIN DOVEO OSAKU DO VRHA, PA GA OSTAVILA: Čuveni trener konačno progovorio o rastanku sa najboljom teniserkom sveta

Bajin je sada trener Francuskinje srpskog porekla Kristine Mladenović, a sa Japankom se rastao 16 dana pošto je ona osvojila Australijan open.

Bajin je Osaku doveo do vrha, gde se japanska teniserka i sada nalazi, a onda je došlo do prekida saradnje. Naomi je svoju odluku objasnila kao "razlike u pogledima".

"Bila je to njena odluka i to poštujem. Nija bitno šta je u pitanju. Da li je bilo uspeha ili ne, ako je ona osećala da je bolje da se raziđemo, onda je to njena odluka", rekao je Bajin.

Pre Osake, srpski trener je sarađivao sa Serenom Vilijams, Karolinom Voznijacki, Sloun Stivens i Viktorijom Azarenkom.

"Isto je bilo sa Karolinom, imali smo divnu sezonu sa sedam finala, imali smo ugovor na godinu i ona nije želela da nastavimo. I to je u redu i to poštujem. I dalje smo prijatelji i viđamo se", dodao je Bajin.

Imao je ponude i od brojnih tenisera, ali se odlučio za Kristinu Mladenović.

"Ne želim da zvučim kao neko ko je preterano arogantan, ali jednostavno ne želim da radim sa nekim ko ne veruje da može da pobedi bilo kog ko je sa druge strane mreže", kaže Saša Bajin.

