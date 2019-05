SVET ŽELI DA GLEDA OBRAČUN NOVAKA I RAFE U FINALU ROLAN GAROSA: Evo šta Đoković misli o potencijalnom sudaru sa KRALJEM ŠLJAKE

“Osećam da je ovaj turnir bio veoma važan za moje samopouzdanje jer posle Australijan opena nisam igrao na svom najvišem nivou, nisam pronalazio pravu igru i kontinuitet. Osećao sam da sam blizu i da mi treba mali vetar u leđa, zato je pobeda nad Timom u neizvesnom meču bila veoma važna", rekao je Đoković.

Na pitanje novinara šta misli o potencijalnom sudaru sa Nadalom na Rolan Garosu, Novak je odgovorio:

“Ako se taj meč desi u Parizu, to znači da će to biti finale. Dug je put do toga, razumem da vi želite o tome da diskutujete, ali mnogo stvari može da se dogodi, možemo obojica da izgubimo pre finala. U Australiji smo obojica dobro igrali do finala, on nije izgubio ni set, a to je bilo moje možda i najbolje Slem finale u karijeri. Nadam se da ću i u Parizu igrati dobro kao na ostalim Slemovima, a Nadal na šljaci najveći je izazov, pogotovo u Parizu jer je tamo izgubio dvaput u karijeri. To dovoljno govori“.

Đoković se sada seli u Rim, koji će biti poslednja provera pred drugi Gren slem u sezoni. U drugom kolu Novak će igrati sa boljim iz meča Šapovalov – Karenjo Busta.

Kurir sport

Kurir