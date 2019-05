ZADAO MI JE MNOGO MUKE: Evo šta Đoković kaže posle pobede nad Del Potrom

„Div iz Tandila“ je bio bolji takmac u prva dva seta, a propustio je i dve meč lopte u taj-brejku drugog dela igre.



Najbolji teniser sveta je istakao da ga je malo i poslužila sreća u ovom meču.





– Imao sam sreće u prelomnim momentima taj-brejka u drugom setu. Del Potro je igrao zaista dobro. Pokušavao sam da mu se oduprem do kraja, ali je on preuzeo inicijativu. Krajem prvog seta je počeo da udara odlično sa obe strane, bekhend ga je služio. Zadao mi je mnogo muke. Ali nikada nisam gubio veru da mogu da se vratim u meč. On je imao 6:4 u taj-brejku drugog seta… Promašio je onda nekoliko poena. I na brejk loptu u trećem setu je izbacio forhend. To je ono što se desilo, to je sport, rekao je Đoković.

Monako – Amijen

Monaku preti ispadanje iz lige, jer Kaen mu diše za vratom, a Lion nema motiva. Stoga kec protiv Amijena ne bi smeo da izostane, a kvota je primamljivih 1,65. Pogledajte sve MOZZART kvote za meč Monako – Amijen.



Kurir sport / Sport klub

Kurir