ENDI MAREJ POTPUNO OTVORENO O UČEŠĆU NA VIMBLDONU: Ne osećam bol...

Trostruki gren slem šampion nije igrao još od januara, kada je ispao na startu Australijan opena od Roberta Bautista-Aguta, u međuvremenu je operisao kuk i nedavno tek počeo sa treninzima.

Iako je u Melburnu najavio da bi uskoro mogao da završi karijeru, situacija se promenila od operacije i trenutno 217. teniser sveta ima veliku želju da se vrati tenisu jer više ne oseća bol.

"Rekao bih da postoje jako mali izgledi da tokom sezone turnira na travi zaigram u singlu. Moguće je da igram u dublu, ali što se tiče singla, nisam još počeo pripreme za tako nešto", rekao je trostruki Grend slem šampion.

"Ono što sam ranije rekao je da ako se ne budem dobro osećao je da bih voleo da igram na Vimbldonu i potom se povučem. U zavisnosti od toga kako se budem osećao, mislim da ima više smisla da sebi dam vremena kako bih se uverio da li se osećam dobro pre eventualne odluke da ponovo zaigram u singlu", objasnio je Endi.

"Tek sam počeo da trčim lagano. Da bih se spremio da igru na travi morao bih to da radim barem dve i po do tri nedelje pre turnira u Kvinsu, što bi mi dalo samo pet ili šest dana da počnem da trčlim kako treba. To nije dovoljno", smatra Mari.

"Ne osećam bol, što je jako bitno. Ostaje mi samo da vidim kako će se kukovi ponašati. Gledao sam Boba Brajana kako igra u dublu posle svega i to mi daje nadu da će sve biti u redu", zaključio je teniser iz Danblejna.

