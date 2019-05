HRVAT NAHVALIO NOVAKA KAKO NIKADA NIKO NIJE: Đoković je najbolji teniser svih vremena, da je iz Istočne Evrope to niko ne bi dovodio u pitanje!

"Po mom mišljenju, Novak je već najbolji svih vremena. Tu je važan argument i to što ima bolji međusobni skor u duelima sa Federerom i Nadalom. U početku je Rafa imao znatno više pobeda, to je bilo jako davno, ali je Novak to preokrenuo i bio dosta bolji", rekao je Karlović za "Sport klub".

novak đoković cenjen u svetu foto: EPA/JULIEN DE ROSA

"Apsolutno bi bio najbolji svih vremena kada bi uspeo da izjednači ili prestigne Rodžerov rekord po broju Grend slem titula", onda više ne bi moglo da bude nikakvih dilema.

Karlović smatra da bi osvajanje Rolan Garosa baš pomoglo Novaku.

ivo karlović ceni novaka foto: EPA

"To bi bio ogroman argument, ali kažem – ja i sada smatram da je on najbolji teniser u istoriji. Ostali ljudi možda ne misle tako zbog osvojenih Slemova, a mislim da utiče i to što je iz Istočne Evrope – da je Francuz ili nešto slično, niko to ne bi ni dovodio u pitanje", zaključio je Karlović.

kurir.rs / Sportklub.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir