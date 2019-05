NA POMOLU VEZA KOJA ĆE ZAPALITI CEO REGION: Filip Krajinović u opasnoj ofanzivi! Jelena Rozga mora pasti na čari srpskog tenisera! (FOTO)

Kako saznajemo, Filip je oduševljen izgledom hrvatske pop zvezde, ali i njenim glasovnim mogućnostima, te iz tog razloga već dugo priželjkuje da je upozna.

- Jelena Rozga važi za jednu od najzgodnijih Hrvatica i mnogi muškarci se trude da joj priđu, te nije ni čudo što je i Filip bacio oko na nju. On je prati na Instagramu, a često joj lajkuje i komentariše fotografije. Filip je više puta putem zajedničkih prijatelja pokušao da upozna Jelenu, a do susreta još uvek nije došlo, budući da Jelena ne nastupa često u Beogradu, a i teniser je stalno na putovanjima i turnirima. Ono što je sigurno jeste da je Filip uporan mladić i da ostvari ono što naumi, tako da ne sumnjam da će se potruditi bar da se sa Jelenom upozna - navodi Filipov prijatelj koji nije želeo da otkrijemo njegov identitet i objašnjava:

foto: Damir Dervišagić

- Nije čudno što mu se dopada upravo Rozga, budući da su njegov tip starije devojke i žene koje imaju izražen seksepil kakav ima Rozga. Često kada se nađemo zajedno u društvu, a kada krene Rozgina pesma, on zbija šale kako je lepa Hrvatica njegova buduća devojka. Zasad ne postoje indicije da se i on dopada Jeleni, ali to će se iskristalisati kada se budu upoznali, kaže Filipov blizak prijatelj.

Dokaz za sve ovo je i Filipov komentar na poslednju Rozginu sliku na Instagramu. Rozga je pokazala pratiocima kako uživa u rodnom Splitu u odevnoj kombinaciji koja ističe njene zanosne noge. Na taj prizor nisu ostali imuni mnogi muškarci, a među njima i naš teniser Krajinović.

foto: Printscreen

Podsetimo, Filip je danas u maratonskom meču posle četiri časa i 17 minuta borbe, preokreta i propuštenih prilika slavio nad Špancem Robertom Karbaljesom Baenom sa 3:2 (6:4, 6:4. 6:7, 3:6, 8:6) i plasirao se u treće kolo Rolan Garosa.

