FILIP KRAJINOVIĆ POSLE PLASMANA U TREĆE KOLO: Molio sam Boga samo da pogreši!

-Težak meč, držao sam sve pod svojom kontrolom tri seta, imao sam meč loptu, i posle toga dogadio mi se taj pad! To mi se stvarno retko dešava, skoro nikad, počeo sam da igram lošije, ali to je tenis. On je preuzeo incijativu, posle mi bilo mnogo teško, ali mislim da je ključ moje pobede što sam u petom setu bio sam dosta agresivnij – kazao je Krajinović I nastavio:

- Ovakva pobeda mi puno znači na samopuzdanju, bez obzira što sam prilično istrošen. Da budem iskren molio sam Boga, daj jednom promaši, to mi je trebalo, ali on je igrao odlično. Samo sam razmišljao - daj mi jedan lagan poen, da me vrati u igru. Došao je onaj ritern koji je promašio, i sebi sam tada rekao serviraj dobro, i onda sam meč priveo u svoju korist.

Podsetimo, Filip Krajinović je posle četiri časa i 17 minuta borbe, preokreta i propuštenih prilika slavio nad Špancem Robertom Karbaljesom Baenom sa 3:2 (6:4, 6:4. 6:7, 3:6, 8:6) i plasirao se u treće kolo Rolan Garosa.

