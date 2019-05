ĐOKOVIĆU SRCE PUNO ZBOG SINA: Stefan gledao Novakov meč, a onda mami Jeleni rekao nešto što je nasmejalo sve!

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Milan Nastić



-Osećaj je poseban, da budem iskren nisam očekivao da će biti sat i po vremena, što mi je potvrdila i žena posle, ali je rekla da joj je kazao vec posle 20 minuta, to je ok, šta je sledeće gde idemo u igraonicu, ili nešto drugo da radimo. Ona mu je rekla hteo si gledaš tatu, sad moraš da ostaneš do kraja, tako da je ipak poslušao. Iamo je i svoje drugare, to su deca naših prijatelja, koji su isto bili na tribinama, tako da je imao društvo – kazao je Nole i dodao:

- Kažem bilo je nesto posebno, jednom je imao priliku da bude kad je bila ceremonija na Vimbldonu, ali ovo mu je prvi put da bude ceo duel, i da je imao strljenja, ne deluje mi da je spreman za tako nešto, da bude prisutan, od početka do kraja, bilo je lepo, puno mi je srce. I to mi je malo opustilo, uvek si nervozan pred meč i kad sam video njega sve je bilo lakše. Nisam imao tremu, kad sam ga gledao pojavile su se emociju, pomislio sam, on je tu, sve je u redu, dao mi je novi nalet i energiju.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir